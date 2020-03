San Pietro al Tanagro: il 5 per mille in favore degli anziani

Il Comune di San Pietro al Tanagro ha deciso di destinare la quota del 5 per mille dell’IRPEF per interventi sociali e ricreativi a favore degli over 65 residenti nel territorio comunale. I contribuenti possono decidere di destinare il reddito delle persone fisiche a sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza. Le amministrazioni, poi, decidono come utilizzarli.



Nel caso di San Pietro al Tanagro saranno utilizzati circa 794 euro (quota relativa all’imposta dell’anno 2016). Serviranno per eventi socio ricreativi per i cittadini over 65.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Quaranta, punta così a garantire attenzione alle fasce sociali più deboli con piani di intervento mirati a garantire la riduzione di forme di disagio sociale.