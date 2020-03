Polla, negativa paziente di Capaccio. Un tampone a Sapri

È risultato negativo il tampone eseguito sulla signora di Capaccio Paestum ricoverata al Luigi Curto di Polla. La donna presentava solo una polmonite ed è ricoverata in rianimazione. Precedentemente era stata al nosocomio di Roccadaspide.

Oggi, invece, un tampone è stato eseguito su una donna di Sapri entrata in contatto con familiari provenienti dal Nord. In seguito ad un malore si è presentata nella tenda per il pre triage dell’ospedale dell’Immacolata dove è stato eseguito il tampone.

Ora lei è il marito sono casa, in quarantena,non presentando altri sintomi. Si conosceranno domani i risultati dei test.