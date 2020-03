Omicidio Vassallo, il fratello Dario: “Lo Stato faccia lo Stato”

POLLICA. Intervenuto ad una tv pugliese Dario Vassallo, presidente della Fondazione Il Sindaco Pescatore e fratello di Angelo, è tornato a parlare dell’omicidio dell’amministratore cilentano avvenuto il 5 settembre 2010. Vassallo non ha mancato di lanciare accuse allo Stato definito “colpevole” di “non essere stato capace di dare un nome e un cognome all’assassino ma soprattutto ai mandanti dell’omicidio”.

Il fratello del sindaco pescatore, poi, ha sollecitato attenzione sugli uomini dello Stato “che non hanno fatto il loro dovere”. “Io ho già denunciato il procuratore Alfredo Greco che ha mentito sui fatti di quel giorno al Consiglio Superiore della Magistratura e sono stato audito dalla Commissione Antimafia”, ha aggiunto Dario Vassallo.

“Pretendo chiarezza su una vicenda così come gran parte degli italiani e voglio che lo Stato faccio lo Stato e non guardi in faccia a nessuno”, ha concluso.