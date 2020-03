Novi Velia: arriva il Postamat

NOVI VELIA. “Finalmente dopo più di un anno sarà arrivato il pos banco posta. Una questione che ho seguito personalmente e su cui mi sono impegnata”. Ad annunciarlo l’assessore del Comune di Novi Velia Pina Speranza. L’amministrazione comunale aveva chiesto con forza a Poste Italiane l’attivazione di un Postamat.

Il servizio risulta essenziale non soltanto per i cittadini ma anche per i tanti turisti che si recano in visita al Santuario del Monte Gelbison e le attività del territorio.

Il postamat verrà posizionato in piazza Longobardi dove insiste l’ufficio postale. I tempi sono brevi; i tecnici di Poste Italiane hanno già effettuato i sopralluoghi necessari per poter eseguire i lavori.