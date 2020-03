Coronavirus ad Agropoli: “Sospendiamo il mercato”

“Come coordinatore di fratelli d’Italia di Agropoli indipendente dagli esiti dei tamponi delle persone sotto osservazione, alle quali ovviamente vanno gli auguri di un risultato negativo, consiglio al sindaco ,anzi imploro di sospendere il mercoledì di giovedì in via del tutto precauzionale fino a data da decidere”. Lo chiede il coordinatore di Fratelli d’Italia Michele Pizza, in una nota inviata a palazzo di città.

Pizza chiede “di valutare dopo l’esito dei tamponi, anche la chiusura di tutti gli istituti scolastici”.

Tutte queste decisioni, ha però voluto precisare il consigliere comunale “vanno prese in via del tutto precauzionali ,senza allarmismo e speculazioni”