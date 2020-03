Coronavirus ad Agropoli e Pollica: negativo tampone su farmacista

La figlia della professoressa di Agropoli contagiata da coronavirus è negativa al tampone. Lo ha reso noto il sindaco di Pollica, Stefano Pisani. Qui la donna lavora come farmacista. Una buona notizia che limita il contagio in città. Questa mattina era invece risultata positiva una estetista agropolese che era entrata in contatto con la docente per motivi lavorativi.

Non resta che attendere l’esito del quinto tampone, effettuato sul marito della docente agropolese.

Intanto il sindaco Adamo Coppola sta prendendo ulteriori provvedimenti cautelari per le persone entrate in contatto con l’estetista positiva ai test. Decine le persone in quarantena.