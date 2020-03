Arriva la decisione del Governo: scuole e università chiuse

Il Governo ha deciso per la chiusura di tutte le scuole e gli atenei fino a metà marzo per gli effetti del coronavirus. Lo riferisce l’Ansa riportando fonti di Palazzo Chigi. Il provvedimento sarà valido fino al 15 marzo ma potrebbe essere prorogato per tutto il mese. Fissate anche specifiche regole che potrebbero cambiare lo stile di vita degli italiani.

Niente strette di mano, niente abbracci, basta meeting e congressi, stop alle manifestazioni, anche a quelle sportive. Le partite di calcio, semmai, potranno avvenire solo a porte chiude. Ma si deciderà nelle prossime ore la soluzione definitiva.

Il governo – fa sapere l’Ansa – mira anche a potenziare il sistema sanitario, con un aumento del 50% dei posti nelle terapie intensive, quelle più sotto pressione in emergenza coronavirus. Per quel che riguarda lo sforamento del deficit, la richiesta potrebbe arrivare venerdì in Parlamento.