Animali vaganti a Monte San Giacomo: arriva l’ordinanza

MONTE SAN GIACOMO. Il Comune guidato dal sindaco Raffaele Accetta prova nuovamente ad intervenire per fermare un problema ormai atavico, quello degli animali vaganti. Il primo cittadino ha firmato un’ordinanza volta a fissare delle precise regole per il contenimento del problema.

Animali vaganti: l’ordinanza

Nello specifico si ordina il divieto di pascolo vagante di equini su tutto il territorio comunale; i cavalli, con o senza microchip, rinvenuti a vagare liberamente e senza custodia, saranno sequestrati e i proprietari sanzionati. Infine si prevede la custodia e il pascolo del proprio bestiame nelle aziende o nei terreni fidati dal Comune e provvisti di apposita recinzione.

Bovini ed equini a spasso per il territorio, un problema atavico

Da tempo a Monte San Giacomo si segnala questo problema degli animali vaganti e nelle scorse settimane si sono registrate nuove segnalazioni e lamentele da parte dei cittadini per la presenza in particolare di bovini ed equini, non solo durante il giorno ma anche di notte. Di qui la decisione del sindaco Raffaele Accetta di intervenire con un’ordinanza che fissa gli accorgimenti da prendere.