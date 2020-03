Serie D: un calciatore della Gelbison convocato per la Viareggio Cup

Il selezionatore della Rappresentativa Serie D Under 18 Giuliano Giannichedda, ha diramato la lista dei convocati per il pre-raduno in vista della prossima Viareggio Cup. Dei 26 convocati, che inizieranno gli allenamenti il 10 marzo, tre verranno scartati, tra questi sicuramente uno dei quattro 2001 visti i tre fuoriquota ammessi alla manifestazione. Tra i selezionati figura l’esterno Mattia Passaro, che da questa estate veste la maglia della Gelbison. Questa la lista completa dei calciatori convocati.

Portieri: Stefano Rubbi (Caravaggio), Gian Marco Sellitto (Calvina), Federico Siani (Turris)

Difensori: Pietro Carcani (Follonica Gavorrano), Samuele Scotto (’01-Fossano), Giuseppe Amato (Pro Sesto), Alessandro Pasqualino (Sorrento), Filippo Facchini (Fiorenzuola), Claudio Mosagna (Chieri), Lorenzo Zaccone (Atletico Terme Fiuggi), Mattia Passaro (Gelbison), Federico Tosi (Mantova).

Centrocampisti: Mouhamed Lamine Diomande (Giorgione), Edoardo Iannoni (’01-Trastevere), Daniele Mancini (Tor Sapienza), Simone Tronchin (Montebelluna), Fabio Martone (Caldiero Terme), Lorenzo Vallisa (Scanzorosciate), Rachid Kouda (Folgore Caratese), Nicola Sartori (Levico Terme).

Attaccanti : Filippo De Paoli (Union Feltre), Edoardo Sordilli (Tratevere), Federico Benedetti (’01-Trestina), Vittorio Saul Pucci (Marsala), Gaetano Vitale (’01-Sorento), Nicolò Gambino (Verbania).