Polla, auto fuori strada resta in bilico su un dirupo

Paura questo pomeriggio nella località montana di San Tommaso di Polla. Una 23enne del posto che viaggiava a bordo della sua utilitaria, per cause ancora da accertare nei pressi di una curva è uscita di strada. Il veicolo è finito tra la vegetazione ed ha rischiato di cadere in una scarpata alta diversi metri. Per fortuna, però, l’automobile si è bloccata, restando in bilico Immediatamente sono scattati i soccorsi.

La ragazza è stata trasferita per accertamenti presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla, per fortuna non ha riportato ferite preoccupanti ma grande è stato lo spavento.

Presenti sul luogo del sinistro anche i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina. A loro il compito di imbracare il veicolo e recuperarlo. Da comprendere le cause dell’incidente, avvenuto in una curva. Il sinistro è avvenuto intorno alle 17.