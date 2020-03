Montano Antilia, domani riaprono le scuole

“In seguito alla riunione tenutasi ieri a Salerno ed avendo recepito ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,domani 4 marzo riapriranno tutte le scuole di ordine e grado ,presenti sul territorio del Comune di Montano Antilia”. Ad annunciarlo è il sindaco di Montano Antilia, Luciano Trivelli. Il suo comune, quello dove si è registrato il primo caso di contagio da coronavirus, è l’ultimo a riaprire le scuole rimaste chiuse la scorsa settimana e, in alcuni casi, anche nei primi giorni di questa.

Già oggi sono tornati regolarmente in classe gli studenti di Buonabitacolo e Padula, dove le scuole erano state chiuse lunedì per consentire le operazioni di sanificazione.

Scuole aperte anche a Castelnuovo Cilento. In questo caso il provvedimento di chiusura del sindaco Eros Lamaida era arrivato a scopo meramente precauzionale, in attesa di conoscere le nuove determinazioni prese dalle autorità provinciali, sanitarie e della prefettura. In realtà anche il decreto del governo firmato domenica sera dispone che le scuole nelle aree non considerate focolaio del virus rimanessero aperte. Lamaida si è mostrato critico col provvedimento: “Oggi è stata perpetrata una grave violazione, oggi è stata inferta dal Governo una ferita, enorme, alle fasce tricolori, al potere dato ai sindaci dalla nostra Costituzione , sindaci che, mai come in queste circostanze, dovrebbero essere tutelati e rispettati”.