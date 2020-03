Coronavirus, Pisani: anche Pollica vive momenti di apprensione

“Anche la Comunità di Pollica vive in questo ore momenti di apprensione che speravo di poter fugare notiziandovi dell’esito del tampone, ma purtroppo questo potrò farlo solo nel corso del primo pomeriggio di domani quando saranno pronti gli esiti”. Lo dice il sindaco Stefano Pisani.

Una delle operatrici della farmacia di Pollica, èa figlia della donna di Agropoli colpita da corona virus e potrebbe essere stata esposta al contagio.

“Abbiamo già nella giornata di oggi ricostruito tutti contatti a Pollica dell’operatrice di turno in farmaci, individuandone gli orari di lavoro e uno per uno i singoli clienti della farmacia, in modo da poter rapidamente intervenire qualora fosse necessario – spiega Pisani – L’operatrice aveva già adottato tutte le precauzione prescritte, come l’uso dei guanti, l’accesso controllato e la distanza di sicurezza per cui è molto improbabile che possa aver contagiato qualcuno degli utenti della farmacia”

“Ho chiesto al proprietario della Farmacia di tenere chiuso l’esercizio, previa sanificazione che si terrà nella giornata di domani, per poi riaprire rapidamente previo parere delle strutture ASL competenti.

Le vostre ansie, vi assicuro, oltre ad essere mie come Sindaco, in questo caso sono anche le mie personali, ma questo momento di difficoltà va per me affrontato con grande attenzione, determinazione e tranquillità”, conclude Pisani. Domani si conoscerà l’esito del tampone.