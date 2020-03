Coronavirus, l’U.S.Agropoli sospende tutti gli allenamenti

L’ U.S Agropoli 1921 non riprenderà gli allenamenti come previsto. La società cilentana avrebbe dovuto ricominciare oggi la preparazione in vista della trasferta di Fasano. Tuttavia a causa del caso di coronavirus registrato ad Agropoli la società ha comunicato la sospensione temporanea degli allenamenti.

Il provvedimento arriva a scopo precauzionale e interesserà tutte le categorie, dalla prima squadra a tutte le attività del settore giovanile sino a nuove disposizioni.