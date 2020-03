Coronavirus: 1835 contagi in Italia, ma aumentano i guariti

L’aumento dei contagi da coronavirus è in calo e molte persone sono asintomatiche. E’ quanto emerge dagli ultimi dati diffusi dalla protezione civile. Il commissario per l’emergenza, Angelo Borrelli, parla di dato “confortante”. Complessivamente si registrano ad oggi 1.835 malati, di questi 927 sono in isolamento nella propria casa, 742 ricoverati con sintomi e 166 in terapia intensiva. Sono 149 i guariti, 52 i decessi.

Intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto-legge sulle ‘Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-2019’. Il decreto, che contiene le prime misure di sostegno economico per famiglie e imprese della zona rossa, e un primo pacchetto di aiuti per il turismo, è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed, dunque, è in vigore.

Nel mondo si segnala il primo caso di coronavirus in Marocco. L’India ha bloccato l’ingresso degli italiani.