Conservazione e fertilità dei suoli, incontro a Ceraso

Nell’ambito del progetto CiSPaB, il giorno Giovedì 5 Marzo 2020 dalle Ore 10:00 alle 14:00 presso l’Agriturismo “La Petrosa” in Ceraso si terranno due incontri: “Tecniche di protezione e conservazione del suolo” a cura del Dott. Antonio Di Giorgio – Agronomo Deafal e “Fertilità dei suoli agrari e forestali” a cura del Dott. Massimo Zaccardelli – Ricercatore CREA -OF .

La partecipazione dei professionisti iscritti agli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali comporterà l’attribuzione di 0.5 Crediti Formativi Professionali.

La giornata fa parte delle attività del progetto CiSPaB Cilento, Suolo, Paesaggio e Biodiversità finanziato dal “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 16 – Sottomisura 16.5 – Tipologia intervento 16.5.1. – Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi e per pratiche ambientali in corso”, che coinvolge 4 enti pubblici e 12 aziende agricole.

Capofila del progetto è il Consorzio di Bonifica Velia, mentre i partner sono: Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario di Vallo della Lucania; Legambiente Campania Onlus; Dipartimento di Agraria dellʼUniversità degli Studi di Napoli Federico II e n. 12 Aziende Agricole: PA.SER. SUD di Pascariello e Serlenga; Massanova S.p.A.; Foresta, Società Agricola Forestale; Azienda Agricola Giaquinto di Luce Antonio; Marino Raffaele junior; Scorzelli Penza Nicola Renato; Marino Lorenzo; Radano Massimo; Frusciante Emilio; Barlotti Nunziante; Az. Agr. Casebianche di Iuorio Elisabetta; Belli Chiara.