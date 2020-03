Campi elettromagnetici: controlli Arpac a Perdifumo

PERDIFUMO. Campi elettromagnetici, arriva l’Arpac. L’Agenzia Regionale per l’Ambiente ha effettuato dei rilevamenti nella mattinata odierna, dopo le sollecitazioni partite dall’associazione “Insieme per Perdifumo”. A preoccupare è in particolare l’impianto di telefonia posizionato nei pressi dell’edificio scolastico del Capoluogo.

“A seguito delle tante segnalazioni che ci avete inoltrato, per rassicurare quanti hanno mostrato preoccupazione per l’impianto Telecom – fanno sapere da Insieme per Perdifumo, l’ARPAC – Dipartimento Provinciale di Salerno- è sul territorio comunale per verificare la regolarità delle emissioni di onde e campi elettromagnetici di antenne e ripetitori”.

Nei prossimi giorni si avranno informazioni in merito. “In un momento come questo, la salute dei cittadini per noi è prioritaria e viene prima di tutto”, concludono da Insieme per Perdifumo.