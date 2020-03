Altavilla: “proviene dal nord”, niente scuola per una bimba

ALTAVILLA SILENTINA. Bambina proveniente dal nord, lite a scuola. Un diverbio dovuto alla psicosi da coronavirus che ormai sta interessando la nostra Penisola. Così ad essere coinvolta involontariamente nella vicenda è stata anche una bambina di Altavilla Silentina che per alcuni giorni era stata in Emilia Romagna.

Nel vederla tornare a scuola alcuni genitori hanno storto il naso. Il papà per evitare polemiche l’ha riportata a casa. Ma in realtà in questo caso la paura era ingiustificata.

La piccola, come ha spiegato il sindaco Antonio Marra, non proveniva dalle zone in cui si sono verificati contagi, ma da Rubiera, comune dell’Emilia Romagna dove al momento la situazione resta sotto controllo.