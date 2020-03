Agropoli: sono dodici le persone in quarantena. Si attende esito del tampone

AGROPOLI. Sono dodici le persone in quarantena perché hanno avuto a contatti con la 57enne affetta da coronavirus. La task force del Comune di Agropoli ha proceduto a ricostruire la rete isolando i potenziali contagiati su cui l’Asl ha provveduto ad eseguire immediatamente i tamponi e in serata si saprà se il virus è stato trasmesso o, come nel caso della 26enne di Montano Antilia, è isolato soltanto alla paziente.

Coronavirus, paziente ricoverata al Cotugno

La donna si trova ora all’ospedale “Cotugno” di Napoli. Presenta forte tosse e febbre, ma non elevata. Era stata a Parma nel week end precedente al Carnevale per assistere il figlio, anche lui febbricitante, e, a quanto pare, colpito anche lui da coronvirus e pertanto potrebbe essere l’origine del contagio, come ha spiegato il sindaco Coppola. Rientrata ad Agropoli, al sopraggiungere della febbre, nella giornata di ieri aveva deciso a scopo precauzionale di non recarsi a scuola e poi di presentarsi in ospedale accompagnata dalla figlia.

In questi giorni aveva comunque svolto altre attività, uscendo per fare la spesa e altri servizi ed è questo che determina timore tra gli abitanti, soprattutto del centro, dove la professoressa abita. Non si segnalano chiusure di attività commerciali e uffici. Soltanto le attività del Liceo Scientifico “Alfonso Gatto” sono sospese, fino a giovedì.