Torchiara aderisce a M’illumino di meno e spegne l’illuminazione

Anche quest’anno torna l’appuntamento con “M’illumino di meno”, l’iniziativa nata nel 2005 per sensibilizzare la popolazione sul risparmio energetico. Il circolo Legambiente “Ancel Keys” Torchiara Alto-Cilento è da sempre in prima linea per diffondere e divulgare questo importante tema. Il 6 Marzo, quindi, dalle ore 21.00 alle ore 22.00, tutti in piazza Andrea Torre a Sant’Antuono di Torchiara per spegnere l’illuminazione pubblica per un’ora, un simbolo per un mondo sempre più “elettrico”.

L’iniziativa si avvale del patrocinio del Comune di Torchiara e, quest’anno, ha come obiettivo l’aumento del verde intorno a noi, un tema caro a Legambiente che, con il suo operato, contribuisce a rendere il mondo più vivibile.

“M’illumino di meno è un’iniziativa a cui tengo particolarmente “, afferma Adriano Maria Guida, presidente del Circolo Legambiente Ancel Keys Torchiara – Alto Cilento, “ogni anno cerchiamo di dare un segnale alla popolazione per sensibilizzare i cittadini su un tema che riguarda tutti noi. Parlare di verde oggi non è scontato. Molto spesso angoli di verde vengono immolati per fare spazio a nuove costruzioni. Vogliamo dare il buon esempio, iniziando a tutelare dapprima i nostri centri storici. Un piccolo gesto può salvare il mondo. Non dobbiamo assolutamente dimenticarlo. Iniziative come “M’illumino di meno” ci aiutano a ricordare che siamo tutti cittadini dello stesso mondo. Vi aspettiamo tutti a Torchiara il 6 Marzo.”