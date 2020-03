Lustra: ok al sistema di videosorveglianza

Il Comune di Lustra pronta all’attivazione di un sistema di videosorveglianza sul territorio comunale. L’Ente ha intenzione di posizionare delle telecamere munite di un sistema di telemonitoraggio del territorio.

Lo scopo del progetto è di prevenire il danneggiamento di beni pubblici, di tutelare l’integrità delle persone e delle cose e di controllare e prevenire gli atti criminosi.

L’ultimo consiglio comunale ha approvato il regolamento per l’avvio del servizio che punta a garantire il rispetto della privacy secondo le normative vigenti. L’Ente garantirà attività di videosorveglianza rispettando “le misure e gli accorgimenti previsti dal codice in materia di protezione dei dati personali, nonché i provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali” fanno sapere da Palazzo di città.