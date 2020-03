Coronavirus, vertice in Provincia: “in Campania situazione sotto controllo”

Questa mattina vertice dei sindaci salernitani con Prefetto, Presidente della Provincia e Autorità sanitarie sulle misure comuni da adottare per fronteggiare l’emergenza “Covid-19”. La situazione in Campania e in provincia di Salerno è assolutamente sotto controllo. Ecco il primo punto precisato durante l’incontro.

Pertanto non verranno prese ulteriori misure precauzionali così come già previsto nel decreto firmato ieri sera dal Governo. Restano in funzione due numeri di emergenza (attivi 24 ore al giorno) 089/693960 e 800909699 messi a disposizione da Regione Campania e Dipartimento di prevenzione Asl Salerno.

Ancora una volta è emersa la necessità di un’azione comune tra i vari amministratori locali, evitando quindi azioni singole.