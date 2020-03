Coronavirus, c’è un contagio ad Agropoli

La task force della Protezione civile della Regione Campania che monitora i possibili casi di Coronavirus, comunica che nella giornata di oggi sono stati esaminati in laboratorio, presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno, 80 tamponi.

Ne sono risultati positivi 6, per i quali, come per tutti gli altri finora positivi, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. Tra i tamponi positivi uno eseguito su una insegnante del liceo scientifico di Agropoli che aveva avuto contatti con un familiare residente a Parma. Per fortuna la donna si era già messa in auto quarantena, non aveva frequentato luoghi affollati, né la scuola. Ieri si era presentata all’ospedale insieme alla figlia chiedendo un tampone. La 60enne sarà trasferita al Cotugno per proseguire la terapia.

Intanto sequestro della salma e accertamenti clinici sono stati predisposti per un 47enne napoletano deceduto questa sera nella propria abitazione in piazza Nazionale. L’uomo si era ammalato dopo essere tornato da un viaggio a Sharm el-Sheikh lungo una settimana. Aveva febbre e crisi respiratorie.