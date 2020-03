Castelnuovo, riaprono le scuole

Domani riaprono le scuole nei comuni di Cilento e Diano che avevano prorogato la chiusura delle scuole. Padula e Buonabitacolo avevano rinviato ad oggi il rientro in classe ma soltanto per ritardi nelle operazioni di sanificazione, eseguite regolarmente oggi. A Castelnuovo Cilento, invece, il primo cittadino Eros Lamaida, aveva posticipato il rientro in classe in attesa di sviluppi sull’emergenza, ma da domani anche gli istituti di questo comune riapriranno i battenti.

Erano state anche la Provincia di Salerno e la Prefettura a chiedere ai sindaci di agire in maniera unitaria e a non prendere iniziative isolate.

Da domani, quindi, anche le scuole di Castelnuovo Cilento riapriranno dopo la fase di emergenza e i giorni di chiusura.