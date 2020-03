Castel San Lorenzo, rete fognaria: presto lavori per oltre 2 milioni

CASTEL SAN LORENZO. Lo scorso 24 febbraio è stato il termine ultimo per la presentazione delle offerte relative ai lavori per il depuratore e la rete di collettamento. Il secondo lotto degli interventi prevede una spesa di 2,1 milioni di euro. Si tratta di un’opera che rientra in un più ampio programma di lavori (due i lotti totali) per un costo complessivo di oltre 3 milioni di euro.

Il primo lotto, per un costo di 1,2 milioni, era stato aggiudicato la scorsa primavera. Per completare i nuovi lavori, dalla data della consegna, sono previsti 365 giorni; l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Grazie all’apertura di questo cantiere (il finanziamento è regionale), si garantirà la realizzazione dell’impianto, il miglioramento dei servizi e della qualità dell’ambiente.

Castel San Lorenzo, insieme ad Altavilla Silentina, Battipaglia Tavernola, Bellizzi, Corleto Monforte, Montecorvino Pugliano e Montecorvino Rovella, era tra le località che presentavano ancora carenze nella depurazione. Con l’espletamento della procedura per l’impianto di depurazione e rete di collettamento in località Galdo si eviteranno scarichi nei torrenti.