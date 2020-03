Trentinara: ok alla messa in sicurezza del parcheggio della Pace

Il Comune di Trentinara, guidato dal sindaco Rosario Cairone, approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “Messa in sicurezza con opere di manutenzione dell’area di parcheggio – Parcheggio della Pace”.

In particolare l’opera sarà interamente finanziata con il contributo assegnato dal Ministero dell’Interno ai Comuni con la popolazione fino a 5 mila abitanti, destinato a interventi di messa in sicurezza di scuola, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Si tratta dei finanziamenti arrivati con l’approvazione la legge di bilancio 2020.

Il progetto dell’intervento è stato redatto dall’architetto Massimo Rubano per 50 mila euro.