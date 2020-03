San Giovanni a Piro, l’Associazione “Ad Arte” celebra la donna

La seconda edizione dell’evento coinvolgerà grandi e piccini Reduce dal successo dell’anno scorso, l’Associazione Culturale Artistica “Ad Arte” è pronta di nuovo a celebrare la donna in tutte le sue sfaccettature. Da qui nasce il titolo della seconda edizione dell’evento “La Donna nei vari aspetti della vita”, che, come spiegano gli organizzatori, ha lo scopo di onorare ogni tipo di donna, da quella in carriera, a quella mamma e a quella forte che non si arrende mai.



L’appuntamento, realizzato in collaborazione con il Comune di San Giovanni a Piro, si svolgerà il 7 marzo nei locali dell’ex Scuola elementare, nei pressi di Piazza Giovanni Paolo II, a partire dalle ore 20.00.

Come da tradizione, le esposizioni degli artigiani dell’Associazione faranno da perfetta cornice alla manifestazione che ospiterà canzoni, balli e sketch (come “Marito casalingo” e “L’amore non ha età”) che allieteranno la platea, animata anche dalla partecipazione, sul palco, dei piccoli e dei ragazzi di “Baby ad Arte”. In programma sorprese con ospiti speciali, che si esibiranno con balli e canti e per concludere, farà il suo ingresso una grande torta mimosa in omaggio a tutte le donne presenti.