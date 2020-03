Sala Consilina, ladri in azione in attività commerciale

Tornano in azione i ladri a Sala Consilina, questa volta ad essere presa di mira è stata un’attività commerciale ubicata in località Santa Maria della Misericordia.I ladri sono entrati in azione venerdì scorso durante la pausa pranzo e dopo aver forzato la porta d’ingresso del locale hanno portato via due computer portatili ed il denaro contenuto nella cassa.

Il bottino complessivamente ammonta a circa mille euro.

Indagini in corso da parte dei carabinieri.