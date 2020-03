Castellabate, corteo contro l’impianto a biomasse: “da domani passeremo ai fatti”

Un corteo per dire no all’impianto a biomasse a Castellabate. Questa mattina si è tenuta la protesta organizzata dall’associazione La Forza del Futuro. Un gruppo di manifestanti ha attraversato il corso Matarazzo per giungere in piazza Lucia dove si sono tenuti i vari interventi.

“L’aria di Castellabate non si tocca” era lo slogan della protesta contro un impianto che dovrebbe sorgere tra Santa Maria e Castellabate e che, secondo chi si oppone, rischierebbe di compromettere l’ambiente e la salute dei cittadini.



“Diciamo no ad un impianto che si vuole realizzare senza interpellare i cittadini e senza un adeguato approfondimento tecnico – ha esordito Carmine Amato – Abbiamo l’obbligo di proteggere il nostro territorio, la nostra aria, le nostre bellezze, il nostro mare e per questo ci impegneremo affinché dal Comune ascoltino le nostre istanze e facciano un passo indietro”. Oltre ad Amato, esperto di energie rinnovabili, sono intervenuti Federico Valerio, esperto sull’inquinamento dovuto alle biomasse e il Damiano Capaccio, esperto di Pneumologia dell’ospedale di Eboli. L’associazione la Forza del futuro non è disposta a passi indietro e annuncia anche azioni legali: “Da domani passeremo dalle parole ai fatti”.