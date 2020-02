Serie B: Salernitana ancora sconfitta in trasferta

Il Frosinone supera di misura la Salernitana, sconfitta in trasferta come a Verona con il Chievo, quindici giorni fa. I ragazzi di Ventura continuano nel cammino esterno altalenante, Granata, privi di Djuric infortunato, risultano sterili davanti con la coppia Gondo-Jallow praticamente mai pericolosi dalla parte di Bardi.



Sesta vittoria di fila per i ciociari, quinto successo per 1-0, 14esimo clean sheet, secondo posto assoluto a +3 sul Crotone in una giornata favorevolissima per la squadra di Nesta. Decide Novakovich con un gran colpo di testa al 21’ della ripresa. In pieno recupero la Salernitana spreca chance per il pari, con il sinistro di Migliorini che si spegne di un nulla sul fondo.E nel frattempo la porta di Bardi è imbattuta da 577’, senza considerare i minuti di recupero.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi, Rohden, Maiello, Haas, D’Elia; Novakovich, Dionisi.

A disposizione: Iacobucci, Trovato, Krajnc, Szyminski, Beghetto, Zampano, Tibuzzi, Vitale, Citro, Luciani. Allenatore: Nesta.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Aya, Migliorini, Jaroszynski; Kiyine (37’ st Cicerelli), Akpa Apro (35’ st Capezzi), Dziczek, Maistro, Lopez; Jallow, Gondo (34’ st Cerci).A disposizione: Vannucchi, Billong, Karo, Herteaux, Giannetti. Allenatore: Ventura.

Arbitro: Sacchi di Macerata; (Capaldo- Raspollini)

Marcatore: 21’ st Novakovich.

Note: spettatori totali 11.523; ammoniti: Capuano, Maistro, Kiyine, Ariaudo, Brighenti, Migliorini; recuperi: 4’ pt.; 5’ st.