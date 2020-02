Eccellenza: il Cervinara supera di misura la Polisportiva Santa Maria

Quarta sconfitta in campionato per la Polisportiva Santa Maria, la seconda giunta tra le mura amiche del “Carrano” dopo maturata nel 2019 con la Palmese. In una sfida poco emozionante è Farriciello a decidere le sorti del match, nella ripresa, regalando, con lo 0-1 finale i tre punti alla formazione irpina di mr. Messina.



La cronaca del match

La sfida, dopo un diagonale terminato largo di Samake nei primi minuti per gli ospiti, vede la Polisportiva pericolosa al 7′ con Chiariello, bravo su un traversone a girare di poco altro verso la porta di Papa, ex di turno. Al 12′ è Pellegrino a sfiorare il vantaggio cilentano: il centravanti del tecnico Pirozzi vede deviato, quel tanto che basta, il suo tiro che si stampa sopra la traversa prima di venire allontanato. Azione dubbia nell’area irpina al 25′ quando Capozzoli cade all’interno dei 16 metri in maniera sospetta, ma Iurino di Venosa lascia correre. Al 31′ una palla lunga non viene controllata nel migliore dei modi dallo stesso Capozzoli, che consente il facile intervento di Papa, che blocca senza patemi. Dall’altra, dopo un minuto, parte Farriciello costringe agli straordinari Giletta, pronto nella chiusura in corner sulla rasoiata dell’avanti ospite. Al 40′ azione di marca Polisportiva nella trequarti avversaria: la palla giunge in area a D’Angolo non preciso nella deviazione ravvicinata che termina sul fondo. Dopo 60 secondi Coulibaly, da posizione invitante, vede tra se e la rete il riflesso di Papa, tempestivo nel mettere la palla in angolo.

Nella ripresa Cervinara insidioso al 4′ quando Farriciello si invola verso la porta di Giletta, bravo a restare in piedi sino all’ultimo momento e neutralizzare il tiro dell’avanti ospite. Al 14′ è Casale, per il Cervinara, a provare la soluzione balistica dalla distanza, il tiro del numero 6 irpino termina sopra la trasversale di Giletta. Occasionissima ospite dopo un giro di lancette: Samake, involato verso la porta giallorossa calcia malamente spedendo lontano dallo specchio della porta una potenziale occasione da rete. A metà frazione, nella girandola dei cambi, Pirozzi, sulla sponda giallorossa, inserisce Cotello e Fernando, mentre Messina per il Cervinara Irpino e D’Amora. Quest’ultimo al 28′ , dal settore sinistro mette una palla in mezzo che consente a Farriciello di incornare in maniera vincente e beffare Giletta. La Polisportiva torna pericolosa al 35′ con Cotello che dai 20 metri impegna Papa, sicuro però nella presa della sfera. Nel finale i cilentani si sbilanciano alzano il loro baricentro alla ricerca del pari. Pochi istanti prima del 90 Masocco sfiora la rete direttamente da calcio piazzato: la traiettoria disegnata dal centrocampista giallorosso attraversa tutta l’area prima di spegnersi oltre la linea di fondo.

–POLISPORTIVA SANTA MARIA-CERVINARA 0-1

POL. SANTA MARIA: (4-3-3) Giletta, Dentice (22′ st Cotello), Konios, De Sio, Chiariello, Itri, Coulibaly, Simonetti (28′ st Landolfi), Pellegrino (42′ st Masocco), Capozzoli, D’Angolo (22′ st Fernando).. A disp: Cavaliere, Funiciello, Paragano, Della Torre, Di Mauro All. Pirozzi

CERVINARA: (4-3-3): Papa, Iaquinto, Casale G (22′ st D’Amora)., Arzeo, Formisano (22′ st Irpino), Casale V (33′ st Taddeo), Di Ruocco, Liguori (43′ st Moretta), Farriciello, Avallone, Samake A disp: Amoroso, Salzano, Meo, Trimarco, Ilario. All. Messina

Arbitro: Iurino di Venosa (Guerra-Ferrara)

Reti: Farriciello 28′ st

Note: giornata soleggiata

Ammoniti: Arzeo, Simonetti, Coulibaly, Casale V., Chiariello, Irpino

Espulsi:

Recupero 1′ p.t. 5′ s.t.

Spettatori: 350 circa Campo: sintetico