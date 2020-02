Coronavirus, dal 2 marzo riaprono le scuole. De Luca: Nessuna emergenza

“Non abbiamo casi drammatici in Campania. Dei pazienti risultati positivi solo tre sono in ospedale, gli altri sono in casa in quarantena poiché asintomatici”. Lo ha detto il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in conferenza stampa.

Il numero di contagiati nelle ultime ore è salito a 13, ma per i pazienti napoletani, tutti in quarantena, il virus sarebbe stato trasmesso dalle stesse persone. Esistono poi ulteriori casi: uno a Caserta e un altro collegato nel Bbeventano. Per fortuna, invece, nel Cilento il coronavirus non si è trasmesso dalla 26enne biologa ucraina a familiari, amici ed altre persone con cui è entrata in contatto. La donna resta ricoverata all’ospedale “Cotugno” di Napoli ma le sue condizioni cliniche sono buone e il percorso di guarigione è avviato.

In Campania, quindi, al momento non ci sono emergenze. Il Governatore Vincenzo De Luca ha anche chiarito che le scuole, chiuse fino all’1 marzo, riapriranno regolarmente lunedì 2, salvo la situazione non richieda ulteriori provvedimenti.

De Luca ha poi annunciato che chiederà al Governo aiuti per le categorie economiche: “Le ricadute dell’emergenza non riguardano solo la zona rossa ma anche il nostro territorio, soprattutto il Cilento, con ripercussioni sul turismo”.