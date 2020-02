Chef cilentani insieme per Theleton

Primo appuntamento della seconda edizione di GustiAmo il Cilento. Appuntamento il prossimo 2 aprile con la Cena-Evento “La Maratona del Gusto” un viaggio alla scoperta della gastronomia e dei sapori Cilentani in partnership con la Fondazione Theleton. La serata, in particolare, sostiene il Progetto “Programma Malattie senza diagnosi”

Nonostante i numerosi sforzi della comunità medico-scientifica e i progressi dell’analisi del Dna, esistono ancora migliaia di malattie genetiche rarissime e con cause sconosciute che rimangono non diagnosticabili.

Per dare una risposta a pazienti senza diagnosi e iniziare a colmare questo bisogno Fondazione Telethon ha ideato un programma unico in Italia coordinato presso l’Istituto Telethon di Genetica e Medicina di Pozzuoli (NA): il programma Malattie senza diagnosi.

Ecco allora che 16 tra chef, pasticceri e gelatai si riuniranno per una serata il cui incasso andrà interamente in beneficenza.

L’evento prevede la prenotazione obbligatoria (telefono 3318403396 – 3283270598). La serata è in programma presso il Convento di San Francesco di Policastro Bussentino a partire dalle ore 20.30.