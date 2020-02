Calcio a 5 femminile: ultimo impegno di campionato per la Folgore Acquavella

Dodicesima ed ultima gara in campionato per le formazioni impegnate nel torneo di Serie C2, che vede nel girone B regionale inserita la Folgore Acquavella. Le cilentane, care al presidente Marco Cammarota, saranno di scena sul campo della Futura Salerno, terza della classe con 17 lunghezze in graduatoria.

La giornata numero 14 del torneo, tenuti in considerazione i due turni di riposo osservati da ogni singola squadra, vedrà la Folgore, seconda con 28 punti, impegnata a Salerno alle ore 19:00 di oggi. Queste le parole di Vincenzo Tanzola, tecnico delle acquavellesi:

“Oggi concludiamo un percorso per noi importante- spiega Tanzola- che ci ha portato ad essere sicuri della seconda posizione. Daremo spazio a chi ha giocato meno -continua il tecnico- cosi da poter dare la possibilità a tutte di mettersi in mostra. Affrontiamo una squadre con buone individualità, che non a caso è terza in classifica. Siamo contenti di quanto fatto sin ora -conclude Tanzola- sperando di disputare al meglio i prossimi play-off”.