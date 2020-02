Ascea: sì all’ampliamento del cimitero

ASCEA. Il Comune ha detto sì all’ampliamento del cimitero. La giunta comunale, guidata dal sindaco Pietro D’Angiolillo, ha approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di costruzione di 44 nuovi loculi nell’area sud del cimitero. I loculi attualmente disponibili sono infatti in via di esaurimento.

Si punta così a realizzare nuove strutture per dare una degna sepoltura ai defunti.

L’importo del progetto è di 35 mila euro di cui circa 29 mila euro per il totale dei lavori compresi oneri per la sicurezza e 6 mila euro per le somme a disposizione dell’amministrazione. In particolare il progetto sarà finanziato per circa 18 mila euro con le somme già assegnate all’ufficio lavori pubblici (residui 2017) e la somma restante sarà presa dal bilancio.