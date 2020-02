Ad Agropoli il gran ballo delle debuttanti

Il Comune di Agropoli su richiesta del Vicariato di Salerno degli Ordini Dinastici di Casa Savoia ha concesso in uso a titolo totalmente gratuito il Castello Angioino Aragonese per il giorno 30 maggio 2020 con esenzione dal canone di locazione attese le finalità benefiche perseguite dall’iniziativa che è coorganizzata con i Lions Club.

Negli auspici degli organizzatori v’è la partecipazione degli allievi e allieve della Scuola Militare Nunziatella di Napoli che già organizza ogni anno il Gran Ballo delle Debuttanti a conclusione del ciclo di studi.

Il gran ballo ha una tradizione centenaria che nasce nel diciottesimo secolo e, nella tradizione nobiliare del tempo, l’evento consentiva l’ingresso di giovani donne nell’alta società e permetteva loro di incontrare i cadetti della scuola militare, una delle più antiche del mondo.

L’iniziativa degli Ordini Dinastici nel perseguimento delle loro finalità statutarie condurrà devolvere il ricavato dell’iniziativa benefica in favore di una struttura di accoglienza per diversamente abili in corso di completamento nella Città di Agropoli.