Post Lega: “Macron, De Luca e Conte ceppi del coronavirus”, è polemica

Tocca anche e soprattutto la politica il tema Coronavirus in Italia e non mancano polemiche. In Campania ha suscitato aspre critiche un post post pubblicato dal coordinatore regionale Lega Giovani Campania Nicholas Esposito (che lo ha poi rimosso). Esposito scriveva: “Isolati tre ceppi di coronavirus” e nella foto mostrava Macron, Conte e De Luca. Proprio il Governatore della Regione ha definito vergognoso il post.

Ma anche nella Lega stessa monta la polemica. “In qualità di amministratore locale attivista della Lega Campania, prendo le distanze dal post pubblicato dal coordinatore provinciale di Salerno Nicholas Esposito”, tuona il sindaco di Roscigno Pino Palmieri.

“In questo momento di grande sofferenza per la nostra Patria – aggiunge – servono unità e serietà da parte di tutti, per affrontare e superare una grave emergenza che sta mettendo in ginocchio soprattutto la nostra economia”. “Ho sempre creduto che fare politica significa mettersi al servizio dei cittadini per cercare di trovare risposte concrete, al fine di migliorarne la qualità della vita”, ha concluso l’amministratore alburnino.