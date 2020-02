Capaccio Paestum: al via i lavori di adeguamento del campo ‘Tenente Vaudano’

Cominciano domani – sabato 29 febbraio – a Capaccio Paestum i lavori di adeguamento del campo sportivo ‘Tenente Vaudano. La cerimonia di consegna dei lavori è in programma a partire dalle ore 10.

Gli interventi riguarderanno la realizzazione del manto in erba sintetica, il sistema di smaltimento delle acque meteoriche, l’impianto elettrico e quello d’irrigazione, la recinzione. In programma, fra l’altro, anche la costruzione di una tribuna ospiti, l’adeguamento delle vie di fuga, il miglioramento dell’accessibilità a beneficio delle persone disabili. Il progetto di adeguamento dell’impianto era stato finanziato per oltre 1 milione e 300 mila euro dall’Istituto per il Credito Sportivo attraverso il bando 2018 del programma ‘Sport Missione Comune’.

Per il Sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri, la cerimonia di domani “è un altro momento importante per la nostra Comunità. La settimana scorsa abbiamo consegnato alla scuola la palestra di Borgo Spinazzo e inaugurato definitivamente il Polo Scolastico di Capaccio Capoluogo. Proseguiamo ora con l’avvio degli interventi di adeguamento del campo sportivo ‘Tenente Vaudano’, molto attesi da tante realtà sportive della nostra Città. L’impegno è quello di portare velocemente a conclusione i lavori, per restituire al più presto alla Città una struttura più moderna e funzionale”.