Sala Consilina: funerali e matrimoni solo in forma privata

In una ordinanza pubblicata oggi il sindaco di Sala Consilina, Francesco Cavallone, ha disposto che “per le cerimonie religiose, i matrimoni civili , le unioni civili non rinviabili che si svolgono in strutture al chiuso è previsto lo svolgimento in forma privata e con un numero di partecipanti limitato. Per quanto riguarda le cerimonie funebri devono svolgersi in forma privata e con un numero di partecipanti limitato”.

Il provvedimento arriva in considerazione dell’emergenza coronavirus. Da ieri anche la Campania ha dei casi di contagio. Due quelli ufficializzati dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.

I sindaci stanno quindi provvedendo ad emettere appositi provvedimenti a scopo precauzionale.