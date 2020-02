Palinuro, coronavirus: montata una tenda per il pre-triage

Coronavirus: anche a Palinuro è stata montata una tenda per il pre-triage. Così come già avvenuto all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, l’associazione La Misericordia ha provveduto ad installare un tendone dove coloro che temono di avere sintomi riconducibili al coronavirus possono recarsi in modo tale da eseguire i primi controlli prima dell’avvio del protocollo.

La tenda è posizionata nei pressi del Saut. Il montaggio è avvenuto con la collaborazione degli uomini del gruppo lucano della Protezione Civile di Centola.

Si tratta di un’iniziativa che ha scopo precauzionale, al fine di evitare di intasare il Saut e contaminarlo.