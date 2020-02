Nasce il premio Antonio Valiante

L’Ordine delle Professioni infermieristiche di Salerno ha istituito il premio “Antonio Valiante”, dedicato al compianto politico cilentano. Il concorso è diretto alle tre miglior tesi di laurea in “Infermieristica”. E’ riservato agli infermieri neolarueati tra il 2018 e il 2020. Un modo per “favorire e stimolare i giovani infermieri, l’impegno nella ricerca infermieristica, quale elemento essenziale per lo sviluppo di una professione intellettuale”.

C’è tempo per partecipare fino alle 12 del 15 marzo inviando la domanda di partecipazione all’Opi Salerno.

“Ringrazio di cuore l’Opi ( Ordine delle professioni infermieristiche) Salerno, il presidente Cosimo Cicia e tutto il consiglio direttivo, per aver voluto istituire un premio dedicato alla memoria di mio padre – ha detto Simone Valiante – Tutti sanno l’impegno di una vita per lo sviluppo di questa professione e più in generale della sanità pubblica”.