Eccellenza: ancora match clou per la Polisportiva

Giornata numero 27 alle porte in Eccellenza, nel raggruppamento B regionale., dove si giocherà il decimo appuntamento del girone di ritorno.

Eccellenza il quadro del turno numero 27

Per le squadre di testa gara interna per la capolista Polisportiva Santa Maria, che attende l’insidioso Cervinara, formazione in corsa per la zona play-off. Impegni più agevoli per le inseguitrici :la Palmese, seconda, cercherà riscatto sul terreno di gioco del Faiano, mentre il Castel San Giorgio su quello dell’Angri, il Costa d’Amalfi, infine, sarà opposta all’Alfaterna.

Nelle altre gare il Buccino ospita una Battipagliese in crisi, la Scafatese il Lioni, mentre la Vis Ariano fa visita alla Virtus Avellino. Per la zona salvezza scontri tra Eclanese e Vico Equense, e Sant’Agnello e Grotta.

Prossimo turno

Polisportiva Santa Maria vs Audax Cervinara Buccino Volcei vs Battipagliese Costa d’Amalfi vs Alfaterna Eclanese vs Vico Equense Sant’Agnello vs Grotta Faiano vs Palmese Scafatese vs Lioni Angri vs Castel San Giorgio Virtus Avellino vs Vis Ariano

Classifica Eccellenza girone B