Coronavirus, rinviato derby del Golfo di Policastro

La gara di Prima Categoria tra Golfo di Policastro e Sapri non si giocherà questo week end. La decisione che fa slittare la sfida valevole per la sesta giornata del girone di ritorno del gruppo F, è arrivata in virtù di un’ordinanza del sindaco di Santa Marina.

Il provvedimento del primo cittadino Giovanni Fortunato rientra nell’ambito delle misure prese in questo periodo di emergenza coronavirus; si punta in particolare a limitare gli assembramenti di troppe persone nello stesso luogo.

Anche il Basket si ferma. In questo caso è stata la federazione stessa a sospendere il torneo. Per il campionato di Serie C, rinviata le gare della New Basket Agropoli.