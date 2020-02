Sono tre le persone in quarantena a Capaccio Paestum, tutte a scopo esclusivamente precauzionale. Si tratta, infatti, di persone che sono state in contatto con soggetti che vivono in zone d’Italia considerato focolaio del coronavirus, in particolare turisti.

Per loro 14 giorni di quarantena così come previsto dai dispositivi del Governo.

Il provvedimento è stato comunicato alle forze dell’ordine e alle autorità sanitarie.