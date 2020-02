Sassano: attività di igienizzazione negli istituti scolastici

“Nei tre plessi scolastici di Sassano abbiamo provveduto a praticare una accurata attività di igienizzazione”. Lo ha reso noto il sindaco del centro valdianese, Tommaso Pellegrino. “A breve distribuiremo anche soluzioni igienizzanti per le mani”, ha aggiunto. Pellegrino ha invitato i propri cittadini a non farsi prendere dal panico ma a prestare attenzione all’emergenza in atto.

“Al momento nel nostro Paese non ci sono casi di infezione da Coronavirus; non ci sono persone provenienti dalle zone rosse e quindi in quarantena. Affrontiamo questo delicato momento di emergenza con equilibrio e buon senso evitando allarmismi inutili e dannosi”, ha concluso.

Non solo Sassano ha garantito interventi straordinari nelle scuole. Nei giorni scorsi anche il sindaco di Montano Antilia, Luciano Trivelli, ha disposto la distribuzione di igienizzanti nei plessi scolastici. Ad Aquara, invece, sono state effettuate operazioni di pulizie extra all’interno delle scuole. In tutti i comuni, escluso Buccino e Castelnuovo Cilento, gli istituti riapriranno tra oggi e domani.