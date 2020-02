Sapri, controlli antidroga sugli autobus degli studenti

Controlli antidroga da parte dei carabinieri della compagnia di Sapri che, coadiuvati dalle unità cinofile di Sarno, hanno effettuato verifiche sui pullman che trasportano gli studenti nella città capofila del Golfo di Policastro. Sono stati controllati circa trecento giovani provenienti da varie località e rinvenute diverse dosi di marijuana. Segnalati i possessori.

I controlli rientrano nell’ambito delle iniziative poste in essere dai carabinieri sul territorio per prevenire il diffondersi dello spaccio e del consumo di droga, in particolare tra i più giovani.

Nei giorni scorsi i controlli avevano interessato gli istituti superiori del Vallo di Diano. Anche qui erano state rinvenute delle sostanze stupefacenti occultate in aule o bagni.