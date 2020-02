Montano Antilia, coronavirus: nuovi ordini di quarantena

“Per la mia collettività è un momento particolare, così come per tutto il Cilento. E’ da un mese che segnalavo il problema del coronavirus ad Asl e Regione e purtroppo il virus è entrato nel nostro territorio”. A parlare è il sindaco di Montano Antilia, Luciano Trivelli. Qui abita la donna che secondo i primi test risulta positiva al coronavirus (leggi qui)

Il primo cittadino mostra preoccupazione, ma ad essere preoccupata è soprattutto la comunità di Montano e di Abatemarco.

In questi minuti il primo cittadino sta firmando nuove ordinanze per disporre la quarantena di famiglie che sono entrate in contatto con la donna.