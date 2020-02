Coronavirus: primo tampone positivo in Campania

Primo caso di tampone positivo al coronavirus in Campania. Sono due i test risultati sospetti. Le analisi effettuate al Cotugno di Napoli sono state inviate a Roma (ospedale Spallanzani) per la conferma. Lo ha reso noto il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca che oggi pomeriggio ha incontrato i sindaci ed i prefetti della regione per condividere le Linee Guida nazionali e regionali contro il Coronavirus.

Nonostante tutto De Luca ha esortato i primi cittadini a non esasperare gli animi. Al momento le scuole e gli uffici rimarranno aperti. La Regione si sta concertando anche con le forze armate per la possibile disponibilità di caserme inutilizzate per eventuali quarantene. De Luca ha poi raccomandato di effettuare periodiche sanificazioni negli ambienti in cui vi siano assembramenti di persone. Tra le raccomandazioni quella di evitare riunioni pubbliche non necessarie.

Quanto ai possibili casi di coronavirus sarà il Ministero della Salute a dare l’ufficialità.