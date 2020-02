Coronavirus, arriva le decisione della Regione: tutte le scuole chiuse

Nell’attesa che dallo Spallanzani di Roma arrivi il risultato delle controanalisi (previsto per domani mattina) sulla donna residente ad Abatemarco positiva al coronavirus, il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha deciso di non perdere altro tempo. In serata ha deciso di firmare l’ordinanza con la quale dispone la chiusura delle scuole in tutta la Campania fino a domenica.

La decisione di chiudere i plessi era stata già adottata da diversi sindaci fin dai giorni scorsi.

Altri amministratori avevano poi hanno preso lo stesso provvedimento questa sera, anticipando l’ordinanza del Governatore che interessa anche le università.