Carnevale di Agropoli: scelta vincente non annullarlo

Agropoli è stata l’unica città del Cilento a non aver rinviato gli eventi del martedì grasso. I centri più grandi (come Capaccio Paestum e Sapri) ma anche alcuni minori, a causa dell’emergenza coronavirus avevano deciso di annullare i festeggiamenti. Ciò anche in virtù di una direttiva della Regione Campania che aveva invitato gli amministratori locali ad evitare quegli appuntamenti che prevedessero assembramenti. Alla fine la scelta del sindaco Adamo Coppola di garantire lo svolgimento della sfilata si è rivelata vincente.

L’unica pecca è stata la tempistica considerato che soltanto intorno alle 11 il Comune ha reso noto che l’evento si sarebbe regolarmente tenuto. Molte persone provenienti da altre zone della Provincia e della Regione, visto lo stato di incertezza, hanno deciso di non raggiungere Agropoli. Tuttavia va considerata anche la situazione complessa che stiamo vivendo e ciò potrebbe aver determinato i ritardi nella comunicazione.

Sono state comunque tante le presenze in città, anche se in numero minore rispetto agli altri anni. Sorridono gli organizzatori e i commercianti. “La giornata di domenica è andata benissimo – commenta uno di loro – ieri meno, anche rispetto al 2019. I numeri sono comunque positivi se si considera l’andamento di questo periodo”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Adamo Coppola: “Si chiude la 49^ edizione del Carnevale di Agropoli e, nonostante tutto, devo dire che è andata bene – il commento del sindaco Coppola – Il divertimento, la gioia, l’allegria che ho letto negli occhi dei bambini e delle tante persone che hanno assistito alle sfilate di oggi e a quella di domenica, che mi hanno abbracciato e incoraggiato a proseguire, ripagano di tutte le preoccupazioni e per il tanto lavoro fatto”.