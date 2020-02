Sapri, stop agli eventi di Carnevale

“Si informa che vista l’ordinanza numero 1 della Regione Campania nelle quale tra l’altro si comunica ‘ai Sindaci della regione di evitare l’organizzazione e l’espletamento di ogni manifestazione che comporti adunanze o assembramento dei cittadini’ le manifestazioni previste in data odierna in villa comunale per il carnevale sono annullate”.

Lo ha reso noto il sindaco di Sapri, Antonio Gentile che ha così optato per la sospensione di tutti gli eventi di carnevale che si sarebbero dovuti concludere oggi.

Appuntamenti annullati anche in altri centri come Capaccio Paestum, Buonabitacolo, Postiglione e San Gregorio Magno.